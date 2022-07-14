德國賓士汽車周三指出，公司預計在今年11月至12月之間開始在巴西組裝電動巴士，以滿足該南美最大經濟體的成長需求。

賓士的巴士銷售主管Walter Barbosa在記者會上說，預估巴西到2024年對電動巴士的需求將達到3000輛，高於2023年的1000輛。

多數的電動巴士將會在聖保羅市(Sao Paulo)營運，該市計畫到2024年要擁有2600輛電動巴士。

Barbosa說，賓士的84人座電動巴士被命名為EO500U，續航里程為250公里，目前公司對該生產計畫已經投資1億巴西幣(reais)(約1862萬美元)。該巴士充電時間約2.5~3.5小時。賓士沒有透露該巴士售價，但表示，價格可望高出傳統柴油巴士售價的3到3.5倍。

賓士指出，考量到巴西整體市場，預計該巴士今年全球總銷量將為1.7萬至2.1萬輛，這將取決於公司如何應付零組件短缺問題。

根據汽車製造商協會Anfavea的數據，巴西去年整體公共巴士的銷售量為1.4萬輛。