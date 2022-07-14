笨港里貝殼土地公廟具百年歷史，是當地重要文化資產。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

上月25日深夜，貝殼土地公遭曳引車撞毀。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區笨港里「貝殼土地公」擁百年歷史，上月底遭曳引車撞毀，地方人士要求司機賠償重建，里民還特地赴新竹城隍廟替土地公「申請留任」。笨港里里長黃建興表示，新廟將原址重建，預計明年7月下旬安座。

事故發生在上月25日深夜，62歲陳姓男子駕駛曳引車行經貝殼土地公廟，因不熟悉路況，進入該路段又倒車離開，不慎「把廟撞倒了」，磚造金爐和廟的主體全毀。警方調閱監視器後通知陳男到案說明；因該廟未列古蹟，由黃建興擔任代理人求償。

黃建興表示，日前特地前往新竹城隍廟，替土地公申請留任，否則可能會被派到別的地方。現已搭建木製臨時紅壇，供信眾上香參拜。新廟建設工作預計今年12月底動工，明年7月下旬可安座。

「貝殼土地公是在地重要廟宇文化資產」，市議員陳睿生表示，這座土地公廟參拜的人雖不多，廟宇規模也不大，但可看出早期居民就地取材，用貝殼裝飾的歷史輪廓，期盼未來在永安海邊舉辦的一人一貝殼活動，能讓大家一起為重建廟宇出力。