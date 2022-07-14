「最美性學博士」許藍方去年捲入小三疑雲，遭正宮提告求償300萬，當時媒體報導，出庭時許藍方透露戶頭剩7千多元，因此不得不與律師解除委任關係，如今她受訪，解釋當時不是哭窮，並透露平時基本開銷約4萬，通告費其實非主要收入。

許藍方因小三疑雲吃上官司，但在途中卻因帳戶不夠錢，只能跟律師解約，據《三立新聞網》報導，表示先前跟媒體吐露戶頭剩7千元，並不是哭窮，是因為當天被問到出庭怎麼沒有律師陪同？許藍方解釋5月30號律師送來20萬請款單，下一回開庭則是6月17號，律師若陪同出席則需額外付10萬，當時她處理完請款單後，戶頭確實只剩7千，而業配的收入還沒進來，「這金額指的是當時的空窗期，並非我現在的狀態」。

許藍方坦言，金錢的部分都交給媽媽管理，再撥給她基本生活費，房租加上日常開銷約4萬，目前主要是靠手上的一支百萬代言維生，其餘零星代言跟通告費金額不高，只能說是零用錢，許藍方也坦言，當今的收入狀況，很難存到錢。

而許藍方被問為何直播量大卻賺不到錢？她解釋之前直播頻道是跟東家合作，收益歸公司，而雙方的合約到上月底已到期，並無續約，如今她專心經營個人頻道，內容部分如談論性愛話題的話，會受限於尺度，目前頻道每月收入約5千，而臉書的直播進帳，許藍方選擇拿去做公益，表示當初臉書直播就不是為了賺錢，「跟網友拿錢很奇怪，所以我都捐出去」。