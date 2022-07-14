本月起國人在超商或連鎖飲料店，自備環保杯買飲料，就能立享至少5元的現金優惠，但毒物科醫師提醒，常當自備杯的保溫瓶或運動水壺，若使用不當，在近來高溫下，恐因飲料含糖或牛奶，細菌滋生而食物中毒，若為糖尿病、肝硬化等患者，因免疫力差，可能因腹瀉脫水致代謝性酸中毒、敗血症等，造成生命危險。

今年7月1日起，「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」新方案規定，自備杯可折抵金額5元以上，適用對象為連鎖飲料店、超商、超市等。但林口長庚臨床毒物中心醫師顏宗海表示，民眾使用自備杯務必注意使用方式與器具，適當與否，以免罹患嚴重腸胃道炎而危及生命。

顏宗海觀察，目前民眾多使用保溫杯或運動水壺當自備杯，兩者若無刮痕，且為安全材質，基本上安全無虞，但編號7號的運動水壺雖耐熱，若有刮痕，遇高溫時，會釋出雙酚A，影響生殖發育，心血管等長期健康問題。

他並提醒，即便使用不銹鋼編號304材質的保溫杯，也須嚴防高溫下，含糖、蛋白質的飲料易滋生細菌，「醫學上有所謂的危險溫度帶，即微生物在攝氏7～60度都能繁殖，保溫杯內的飲料長期處於此溫度帶，若含糖、蛋白質，就易滋生細菌，引發食物中毒。」

他說明，上班族若因急性腸胃炎就診時，可能會回想其前幾餐食物內容，卻忘記早上曾以保溫瓶買的咖啡、奶茶，因未儘速喝完導致腹瀉、嘔吐問題，「故因保溫瓶使用不當造成的食物中毒事件，可能被低估。」

顏宗海提醒，民眾以保溫瓶購買拿鐵、或含糖的咖啡、茶等，最好到定點後，就倒入一般瓷杯飲用，且儘速飲用完畢，因夏日室溫有利細菌繁殖，若仍放置於保溫瓶中，容易一忙碌就忘記喝，微生物在保溫瓶中持續繁殖，讓食物中毒機率大增，「務必在一小時內喝完，若來不及喝，要放入冰箱中冷藏。」

至於保溫杯的清洗方式，顏宗海說，若為食用級的304不銹鋼杯，儘速用清水洗淨即可，但禁用鋼刷，以免破壞保溫杯內的塗層，致金屬溶出、危害健康。