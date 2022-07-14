桃園市長選舉3名參選人林智堅、張善政、賴香伶在選前將戶籍遷移到桃園，工會成員今天到桃園地檢署告發3人違反刑法146條，意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者。對此有檢察官、律師認為，根本搞錯構成要件。

華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿及空服員工會理事長趙剛為支持在2018年參選桃園市長的工會祕書長朱梅雪，將戶籍遷到桃園，遭違反刑法146條起訴，並被最高院駁回上訴判刑。今天3人到桃園地檢署告發，指林智堅、張善政、賴香伶將戶籍遷移到桃園，已經違法刑法146條。

但1名檢察官指出，刑法146條是為了不讓選舉出現不公平的狀況，為了參選而遷移戶籍，並沒有類似問題，工會成員搞錯構成要件。他說，過去有多少政治人物因為要參選遷移戶籍，若有問題早就被法辦了。

律師陳全正指出，刑法第146條第2項規範目的，在於確保選舉制度公平運行，但刑法也有謙抑性等原則。他舉例，最高法院106年度台上字第1744號、97年度台上字第6856號刑事判決，實務上已有認為，所圖使當選之特定候選人，如屬於家庭成員間為支持其配偶、父母或子女競選，衡諸社會通念，可認為因欠缺實質違法性，而不成罪。

他解釋，意圖使配偶或父母子女當選而遷籍，還在社會通念所容許的情理範圍內。而若某人遷籍之目的，在於想參選、當選某公職而取得法定候選人資格，此部分是否構成「虛偽遷籍」，已有相當爭議解釋空間，且依實務見解的邏輯，候選人圖使自己當選而支持、投票給自己，更應在社會通念可容許的情理範圍內，而不應處罰。

他補充，刑法第146條第2項規定所要嚇阻的，主要是「選舉幽靈人口」所造成選舉制度扭曲、妨害民主政治發展等不公平現象。

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