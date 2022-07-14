李秋旺找來支持者，高喊「團結」。（王志偉攝）

魏嘉彥說他表態參選從不口出惡言，市長選舉參選到底。（王志偉攝）

花蓮市長選舉國民黨內出現分裂，原有4名縣議員登記參選，協調後2人退出，李秋旺希望爭取黨提名，他今喊出團結，對手魏嘉彥還年輕，日後大有可為，希望魏能退出，讓「旺哥」打這一仗，不過，魏嘉彥說，他自始至終只要求公平的選舉方式，數月前李秋旺還曾告訴他「叔叔支持你」，呼籲李不要自己破壞了黨內和諧，「讓李秋旺好好退休陪家人」。

下屆市長選舉，國民黨原本有4位現任議員表態，黨部昨天協調，吳東昇、林宗昆同意退出，由黨徵召選議員。李秋旺今天大動作，在國民黨花蓮縣黨部以「團結會更棒，花蓮一定旺！」開記者會，找來吳、林及多位支持者，希望能爭取「提名」參選市長。

李秋旺說，國民黨沒有驕傲的權利，更沒有分裂的條件，他還說，國民黨每次選舉都不是敗在對手的挑戰，而是黨內的分裂，請大家團結一致，支持他打贏這場市長選舉之戰！他林林總總開出「市政藍圖」，要照顧婦幼、幫市民保健康意外險等，如同政見發表會。

不過，現年67歲李秋旺向37歲魏家彥喊話，「你非常年輕，有更大成長、精進的空間，是不是能夠讓旺哥來打這一仗、建這一功，為花蓮市美好建設努力」，他也希望黨部能負責任的「提名」，若提名魏嘉彥，他就支持到底，若提名李秋旺，也請魏嘉彥相忍為花蓮。

魏嘉彥說，他在今年2、3月間宣布參選市長，之後有吳東昇、林宗昆3人，市黨部為此以「專案辦理」，希望能先協調，李秋旺還多次為他加油，並說「叔叔要退休了，希望照顧家人，讓新一代的年輕國民黨民意代表去衝、擔任首長，讓花蓮更好」。

魏嘉彥說，怎料後來李秋旺卻冒出來參選，如果按當時市黨部專案，只有他和吳東昇、林宗昆3人，吳、林退選後，專案名單只剩他1人，就應該提名他。他絕對參選到底。

魏嘉彥說，自始至終都希望獲公平的選舉模式，從頭到尾都沒有攻擊別人，只是希望不管初選或開放都是公平，自己秉持不出惡言，不攻擊別人，呼籲李秋旺勿破壞國民黨的和諧，「應讓李秋旺好好退休陪家人」。

縣黨部主委張逸華表示，先前協調4人開放參選不變，也都簽訂承諾書，報請黨中央核定，依縣黨部的立場，仍盡量整合協調，希望事緩則圓，若現階段2人都不退選，就是按照協調結果，開放競選。