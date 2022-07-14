去年因疫情停辦的八里城市沙雕展，今年將在8月13日開展，今年以「光合希望」為主題，結合沙雕、花雕，再搭配光雕打造的主雕「舞動八里」與入口意象「光合希望」都是看點，共計將展出16座特色沙雕，展現不同風情。

新北市高灘處表示，八里城市沙雕展至今將邁入第5年，今年將「光雕」和「花雕」融入於沙雕作品中，沙雕周圍精心佈置七彩繽紛的景觀草花及小碎燈步道，打造有如異國風情般的沙雕花園。

高灘處說，策展理念發想來自全球經歷了新冠疫情長期的干擾肆虐，讓許多人們感到不安和無奈，想邀請民眾一起來八里許下對未來的期盼希望，讓希望的種子在八里的煦煦陽光下發芽、行光合作用、成長茁壯。

為讓民眾能和沙雕有更親近互動，開展後每天都會發放限量的許願卡供各位親自寫下願望，且可親手掛在主題沙雕上。

周圍還有佈置多座絢麗的光雕裝置，以及占地近兩千平方公尺的景觀花海，再配上八里水岸悠悠美景，邀請民眾感受白天和夜晚不一樣河岸風情。

民眾蔡小姐表示，家裡小朋友很喜歡沙雕，所以暑假時全家人都會到八里走走，去年因為疫情停辦，今年活動她相當期待。