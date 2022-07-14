台中市謝姓命理師駕車行經台灣大道，被市價千萬的賓利撞到。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

台中市謝姓命理師駕車行經台灣大道，被市價千萬的賓利撞到。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

台中市西屯區台灣大道、文心路口，本月8日發生一起兩車擦撞事件，其中被撞的是謝姓女命理師駕駛的小轎車，而撞她的車輛則是市價上千萬的賓利，謝女說，根本不知道對方是價值千萬的名車，後來兒子看到照片告知才知道，但因當時要去沙鹿上課，心裡只擔心行事曆都被打亂、只想著行程該怎麼辦。

這起事件發生在8日下午2點鐘左右，謝女說，當天她要去沙鹿上課，因對方要求必須先快篩，還特地提早出門，原本想先繞個道去銀行，後來怕來不及才作罷，「說不定我轉個彎去銀行，就不會被撞了」。

謝女的車子緩慢行駛在台灣大道上，另一輛由古姓女子駕駛的車子輛突然切過來，擦撞到謝女座車，兩車分別是左後車尾、右前車頭毀損，謝女說，當時對方車上有1男1女，便由對方報警處理，因平時對車子不在意，認為車輛只是代步工具，也根本不知道對方的車子市價堪比1棟房子。

謝女說，車禍後她拍下照片傳給兒子，兒子看到馬上打電話來，才知道肇事車輛是千萬名車，但因為後面的行程都被延宕，當時心裡只想著該怎麼辦，直接回說「管他什麼賓利，我只擔心我的行事曆」；那時雖表面上鎮定，但其實心裡還是有點慌慌的。