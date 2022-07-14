晶圓代工大廠台積電(2330)今（14）日召開線上法說，公布2022年第二季毛利率、營益率分創59.1％、49.1％新高，優於財測預期，歸屬母公司稅後淨利2370.27億元，季增16.9％、年增達76.4％，每股盈餘（EPS）9.14元，再創歷史新高。

台積電2022年第二季自結合併營收5341.41億元，季增8.8％、年增達43.5％，連8季改寫新高，表現優於財測預期的3.2～6.7％。若以美元計算，第二季營收為181.6億美元，季增3.4％、年增36.6％，亦逼近財測預期的176～182億美元高標。

台積電第二季營業利益2621.24億元，季增達17.1％、年增達79.9％，歸屬母公司稅後淨利2370.27億元，季增16.9％、年增達76.4％，每股盈餘達9.14元，全數改寫新高。毛利率59.1％、營益率49.1％亦雙創新高，優於財測預期的56～58％及45～47％。

累計台積電上半年合併營收1.02兆元、年增達39.59％，營業利益4859.14億元、年增達64.05％，毛利率57.4％、營益率47.4％。歸屬母公司稅後淨利4397.6億元、年增達60.47％，每股盈餘16.96元，優於去年同期10.57元，全數改寫同期新高。

台積電表示，5奈米、7奈米製程出貨分占第二季晶圓銷售金額的21％及30％，使整體先進製程營升達全季晶圓銷售金額的51％。應用方面，以高速運算（HPC）及智慧手機分占43％、38％為主，營收成長則以物聯網及車用電子同步季增達14％最強。