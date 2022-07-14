槍殺前日相安倍晉三的41歲凶嫌山上徹也

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭助選時，遭41歲凶嫌山上徹也從背後槍擊身亡多日，如今據奈良縣警方透露，他的母親終於發聲，表示對兒子引發重大事件深感抱歉。

不過，綜合日媒報導，她並未批判信奉的統一教，也就是2015年改名的「世界和平統一家庭聯合會」。

據說山上的母親娘家開建築公司，持有多筆土地，她並曾擔任社長，可是1998年入教後，就不斷捐獻，金額超過1億日圓（近2,200萬台幣）。親人作證說，她把丈夫的保險金，父親和兄弟的錢都捐出，陸續賣掉土地和自己的住家，導致家庭崩潰的可怕程度超乎想像。

然而，她2002年破產後卻依然故我，繼續捐獻。親戚透露，山上徹也對母子親情剪不斷，理還亂深感苦惱，認為她剝奪了一家追求幸福的權利。

此外，山上在供詞中說，母親提供巨額獻金導致破產，家庭生活一團糟，他認為必須找「世界和平統一家庭聯合會」算帳，所以矛頭對準高層，但很難接觸到。由於他認為安倍和聯合會有關，因此就開槍攻擊了對方。

而約聘的公司說，山上徹也沉默寡言，做事認真，既不遲到，也不請假，對人很有禮貌，經常1個人在車裡吃飯。可是工作約半年後，也就是從2021年4月起，和上司爭執的次數就變得愈來愈頻繁。