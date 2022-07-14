花蓮縣吉安鄉公所因應家戶舊有門牌老舊，設計新的特色門牌，融入鄉徽的桐花、原住民圖騰、山、海等元素，經力促縣府修正門牌編釘標準作業程序，預計明年逐步替全鄉18村、3.5萬戶更新換發。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉各家戶門牌至2006年全面更換迄今已歷經15年之久，有些門牌已出現褪色、斑駁等現象，經鄉公所將鄉徽的桐花、原住民圖騰、山、海等元素融入新的特色門牌設計，並力促縣府修正門牌編釘標準作業程序，預計明年逐步替全鄉18村、3.5萬戶更新換發，屆時將成全縣首例。

吉安鄉公所過去因接獲不少村鄰長或民眾反映家戶門牌因褪色、斑駁以致無法辨識等狀況，2019年起逐步推動家戶特色門牌更新作業程序，先透過全國創意投件徵選出新鄉徽，去年再因應鄉內人口增加等問題進行全鄉戶數總檢討，整編增加村鄰至39鄰，同時全面換發村鄰服務門銜牌，並開始設計特色門牌。

吉安鄉公所指出，特色門牌主要是將鄉徽裡象徵吉安鄉的桐花、原住民圖騰、山、海等元素融入特色門牌的設計之中，利用對比色系呈現鄉內多元族群活潑鮮明且共榮的特色，並將吉安鄉公所官方網站「QR Code」印製在門牌上，讓其兼具辨識家戶與提供資訊服務的功能。

不過特色門牌的設計在去年定稿後，因「花蓮縣道路命名暨門牌編釘標準作業程序」規定門牌有一定的規格，因此鄉公所無法任意替鄉民更換，經鄉長游淑貞今年3月與縣府討論並修正特色門牌相關條文後，各相關課室已陸續展開相關作業。

吉安鄉公所民政課、行政室等課室與吉安戶政事務所組成特色門牌編定小組，逐一針對更換特色名牌的期程、作業標準等細項進行討論，預計今年完成該計畫的核定及門牌清查作業，明年1月正式開啟全鄉18村特色門牌換發與編釘作業。

吉安戶政事務所主任曾浩峰表示，據花蓮縣點位系統顯示，吉安鄉門牌數約有3萬5566戶，不過確切數據，仍須透過清查確定，不過戶所團隊會全力協助鄉公所推展特色門牌的更新；游淑貞則說，門牌編釘標準作業程序條文修正後，屆時將由吉安鄉成為全縣首例推動特色門牌的示範鄉城。