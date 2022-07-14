「恩恩案」延燒，中央流行疫情指揮中心今公布新北市政府提交的事件調查重點，指出如新北市政府遵照指引立即派救護車，為何119還要先徵求衛生局的同意？且專線的語音應答內容會讓民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮，將請新北市政府進一步說明。

指揮中心今公布的「恩恩案」新北市調查報告重點如下：

新北市府在 7/4 第一次回函，明白表示送醫規範均依照中央去年與今年初之指引，而新北市消防局黃德清局長、侯友宜市長分別於6/10記者會、6/21活動受訪時也表示，該府均依照中央指引的做法，意即新北市政府完全了解中央「有生命危險就應直接派救護車」的指引。

經指揮中心於7/6再次發文追問，新北市政府在 7/12 第二次回函時，首度以書面正式否認市府有「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」的規範，但新北市府倘無此規範，而其明知中央指引也未如此規定，何以新北市消防局119 在接到本件緊急狀況求救時，竟還多次聯繫衛生局徵求其同意之情形，顯有矛盾且不合常理之處，此節會再發文請新北市再提出說明。

另外，新北市說明 4/14 當日，中和區衛生所有相關業務電話線路 16 線，同日下午5 點到 7 點通話量 為91 通；另新北市衛生局相關業務電話線路 30 線，同日下午 5 點到 7 點通話量 為695 通。新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4/14 下午 5 點半到 6 點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施；另個案家屬表示電話撥入時無語音留言，且消防局當日直接致電衛生所確實只有語音應答，語音應答:「區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」，但新北市回函表示該期間衛生局疾管科、其他科室支援及防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，該語音應答造成民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮，該時段實質負責專線服務人員數量仍不明，也會請新北市府再補充說明。

由於監察院已對此案啟動調查，並來函索取資料，指揮中心會將新北市的兩次回函及指揮中心的意見提供監察院調查參考。另因本案為社會矚目，爰將指揮中心與新北市政府上開兩次往返函文一併公布，以昭公信。