樂桃航空今日宣布，將於9月16日起重啟台北（桃園）－大阪（關西）航線的運營，單程票價最低1980元起，今日下午1時起開始販售。

樂桃航空連接日本和台灣的航線，累計載運超過500萬人次，因新冠肺炎疫情衝擊，台北－大阪航線自2021年4月8日起暫停約1年半後，如今將再次重啟運營，初期每周預計提供2個航班。

這是繼上個月宣布的大阪（關西）－首爾（仁川）航線之後，樂桃重啟的第2個國際航線，執行董事CEO森健明表示，2012年10月大阪－台北首航之後，台灣航線已達10條航線，是樂桃航空國際航線中數量最多的，公司希望旅客從日本各地經關西機場到台灣，從台灣到日本各地，讓日本與台灣之間的人、事、物來往更加方便。

中華航空今也表示，8月23日起恢復桃園－北海道札幌航線，提供每周二、周五2班載客服務。東北亞線規劃自8月下旬陸續增班，桃園－東京成田每周3班增為4班、桃園－大阪每周3班增為4班、桃園－福岡每周2班增為3班、桃園－名古屋每周2班增為3班；東京羽田、韓國首爾為天天飛航。