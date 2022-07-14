悠遊國旅補助方案7／15開跑！甫自日本弔唁前首相安倍晉三返台、仍在居家隔離中的副總統賴清德今天邀請大家帶著孩子、家人一起到國家風景區，體驗未曾發現過的台灣之美！並把握國旅補助期間，到各地與家人、朋友創造美好回憶。

賴清德在臉書詢問民眾「今年你出門旅遊了嗎？」他說，雖然因疫情影響，出國的機會減少了，但卻有更多的人，利用這段時間，帶著孩子與家人在國內踩點、深度探訪各縣市，出門走走散心，也一起支持台灣觀光。

賴清德指出，夏日是親近自然的好時節，也是孩子們放暑假的時候，今年台灣仲夏旅遊節，規劃了許多豐富、有趣的旅遊活動，他邀請大家帶著孩子、家人一起到國家風景區，體驗未曾發現過的台灣之美！

他列舉全台北中南各地風景區舉辦的活動：北台灣百北海岸及觀音山國家風景區的「島嶼生活節」(7／23－8／28)；中台灣參山國家風景區有「參山呷涼節 」（7／15－8／31）。

南台灣阿里山國家風景區有「阿里山的溫度季（8／13）、西拉雅國家風景區「西拉雅夏日好秋祭」 （6／16－10／2）、茂林國家風景區「藝起趣荖濃」 （7／1－8／31）、大鵬灣國家風景區「青洲Summer Camp 」（8／26－8／29）。

另外，東台灣的東部海岸國家風景區有「東海岸大地藝術節」（6／21－11／30）；離島馬祖國家風景區的「馬祖好卡蹓 壯遊跳島趣」（7／23－9／30）。

賴清德表示，感謝國人的團結防疫，我們才能逐步恢復旅遊、邁向正常生活，台灣是座充滿驚喜與美麗的寶島，更多豐富的特色活動，都可在交通部觀光局查詢，他推薦大家一起走出戶外，感受台灣夏季的旅遊魅力！並邀請大家，把握國旅補助期間，到各地與家人、朋友創造美好回憶。