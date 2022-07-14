行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部「長照2.0執行成果」報告，衛福部表示，長期照顧服務資源及人數均大幅成長，服務涵蓋率已達67.03％，其中長照給支付服務人數已達40.7萬人，長照特約單位更多達6852處，長照相關預算從2016年近50億元，逐年增加到今年已突破600億元；在服務品質方面，連續三年滿意度均逾9成。

台灣將在2025年進入超高齡社會，老年人口將達到20％，面對超高齡社會長照需求成長，長照2.0是蔡政府上任以來重要任務，衛福部今天在行政院會報告「長照2.0執行成果」，成為衛福部長陳時中任內最後的報告。

衛福部指出，照顧據點從700多處，增加到超過1萬1000處；「一學區一日照中心」的布建也從200家，增加到760多家，布建率已達近65％。在服務提升方面：政府從擴大服務對象、增加服務項目，以及提升照服員的薪資水準至平均薪資3萬8千元，使得投入服務人力，從2.5萬人，增加到超過9萬人；而可以得到服務的人數，從10萬人，成長到超過40萬人；服務涵蓋率，從2成大大增加到近7成。

從2019年起，入住住宿式服務機構，提供每人每年最高6萬元補助，受益人數已近10萬人；自前(2020)年起，申報所得稅，不論是機構顧、請人顧、自己顧，都有12萬元的長照特別扣除額，受益人數也已近33萬戶。

衛福部表示，未來面對持續成長的照顧需求及人口結構改變，應翻轉國人照顧觀念，鼓勵服務對象減少對全時及一對一照顧服務模式之依賴，優先使用一對多日間照顧中心、小規模多機能及家庭托顧等社區式照顧模式；鼓勵民眾使用長照給付及支付專業服務，透過專業服務人員的指導，以及家屬於日常生活中協助訓練個案，使個案能參與日常生活活動，增進日常生活自主功能，減少照顧需求及依賴。

此外，衛福部將強化推動以個案為中心的醫療與長照服務結合照顧模式，納入健保醫療給付總額中長期改革計畫，促使長照2.0與醫療服務銜接與整合。