根據日媒報導，日本Panasonic計畫斥資約40億美元，將在美國中部位於內陸的堪薩斯州蓋廠，便於日後為大客戶特斯拉提供更新且容量更高的結構化電池。不過，對於以上傳聞，Panasonic以及特斯拉暫時都沒有回應，同時也無法知道堪薩斯當地政府的看法。

特斯拉執行長馬斯克曾說過，目前產能難以大量提升的4680新型電池，是要用在德州超級工廠所生產的Model Y車款上。馬斯克無奈表示，特斯拉位於美國德州以及德國柏林的新車廠，就像兩座錢坑一樣，因為缺料導致產能開不出來，進而蒙受數10億美元的損失。

6月時，曾有外電指出，Panasonic正在堪薩斯州以及奧克拉荷馬州覓址蓋廠，為特斯拉在鄰近的德州內超級工廠提供所需電池。其實，Panasonic早在加州旁的內華達州已有座廠房，供應特斯拉體積較小的電池模組。

新的4680電池體積，大概是Panasonic目前生產給特斯拉的5倍大。若一旦確定能大量生產，不僅可壓低製造成本，讓特斯拉財報更好看，同時，也可大大增加電動車續航力道。

據悉，最晚在2028財年之前，Panasonic目標是將電動車電池年產能，從目前50 GWh再提高3或4倍。同時，10多年來一直是特斯拉電池供應商的Panasonic，已把4680結構化電池的樣本送給特斯拉檢測。

所謂結構化電池，就是把電池打造成車身結構的一部分。優點有性能提升、新車製造較省錢、提高生產效率等。不過最大的缺點就是維修，尤其車體經過重擊後，修好之後的強度以及耐度是否能經得起安全的考驗。