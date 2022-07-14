民進黨徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，他近期動作頻頻，還在臉書隔空嗆聲說新北建設缺少一位雄心壯志的市長，更要現任市長侯友宜接下戰帖，不過侯對此冷處理，僅稱會全力以赴做好市長角色、好好做事。對此，林佳龍14日表示，進武林總是要上擂台比賽，這才是君子之爭，而非置之不理或酸言酸語，既不尊重對手也辜負人民期待。
林佳龍接受黨內徵召第一天，首個行程不是落腳新北，而是前往日本台灣交流協會台灣事務所，親自弔唁日本前首相安倍晉三。他感嘆說道，安倍是台灣的好朋友，身故消息讓自己感到無限哀痛與不捨，且他認識安倍和其家人已經超過20年，每次到日本時也會熱情接待。
林佳龍說，安倍一生致力拉近台日距離，除了感情和戰略利益之外，最重要的是共享自由民主價值，雖然對方已經離開人世，但精神會永存，她也大讚安倍是戰後日本最能表現時代精神的偉大政治家，也是非常有領袖魅力和政策創意，期待對方的政治遺產都能留下來，台灣人也會珍惜發揚光大。
對於被黨徵召去選新北，林昨在臉書為自己精神喊話，期許最後凱旋而歸，更向現任市長侯友宜下戰帖，卻遭侯冷處理，也沒正面表態連任問題。林對此表示不解，直言民主就是「人民作主」，大家在選舉過程中拿出政策牛肉，侯可以盡量講政績，他也提出政見來比較，正向迎接民主選舉到來，而非用傳統作法，好像民調領先聲望高的人就不願意就事論事。
林批評，過去記者追著侯提問時，「他偶爾都是一句話，反而留下非常多問號」，自己願意坐下來，即使是不公開的場合，兩人能好好交換對於首都圈區域聯合治理的想法，談談怎樣可以做更好，且過去對方也常常感謝自己，除了電話還有簡訊，這些都是歷歷在目，「不需要因為選舉，就把它變成船過水無痕。」
最後，林表示，自己會下戰帖，就是大家期待的擂台賽，「武林總是要上擂台來比賽」，這才是君子之爭，不要說都置之不理，或用酸語言，此舉除了不尊重對手，也辜負人民期待。
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