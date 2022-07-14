前交通部長、民進黨新北市長參選人林佳龍下午前往往日本台灣交流協會台灣事務所，親自弔唁日本前首相安倍晉三。（林佳龍辦公室提供）

民進黨徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，他近期動作頻頻，還在臉書隔空嗆聲說新北建設缺少一位雄心壯志的市長，更要現任市長侯友宜接下戰帖，不過侯對此冷處理，僅稱會全力以赴做好市長角色、好好做事。對此，林佳龍14日表示，進武林總是要上擂台比賽，這才是君子之爭，而非置之不理或酸言酸語，既不尊重對手也辜負人民期待。

林佳龍接受黨內徵召第一天，首個行程不是落腳新北，而是前往日本台灣交流協會台灣事務所，親自弔唁日本前首相安倍晉三。他感嘆說道，安倍是台灣的好朋友，身故消息讓自己感到無限哀痛與不捨，且他認識安倍和其家人已經超過20年，每次到日本時也會熱情接待。

林佳龍說，安倍一生致力拉近台日距離，除了感情和戰略利益之外，最重要的是共享自由民主價值，雖然對方已經離開人世，但精神會永存，她也大讚安倍是戰後日本最能表現時代精神的偉大政治家，也是非常有領袖魅力和政策創意，期待對方的政治遺產都能留下來，台灣人也會珍惜發揚光大。

對於被黨徵召去選新北，林昨在臉書為自己精神喊話，期許最後凱旋而歸，更向現任市長侯友宜下戰帖，卻遭侯冷處理，也沒正面表態連任問題。林對此表示不解，直言民主就是「人民作主」，大家在選舉過程中拿出政策牛肉，侯可以盡量講政績，他也提出政見來比較，正向迎接民主選舉到來，而非用傳統作法，好像民調領先聲望高的人就不願意就事論事。

林批評，過去記者追著侯提問時，「他偶爾都是一句話，反而留下非常多問號」，自己願意坐下來，即使是不公開的場合，兩人能好好交換對於首都圈區域聯合治理的想法，談談怎樣可以做更好，且過去對方也常常感謝自己，除了電話還有簡訊，這些都是歷歷在目，「不需要因為選舉，就把它變成船過水無痕。」

最後，林表示，自己會下戰帖，就是大家期待的擂台賽，「武林總是要上擂台來比賽」，這才是君子之爭，不要說都置之不理，或用酸語言，此舉除了不尊重對手，也辜負人民期待。