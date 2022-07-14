股神巴菲特的波克夏·海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway Inc）宣布本周加碼買進430萬股西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）股票，在該公司的持股比達到19.2%。

根據周三提交給美國證券交易委員會的文件，波克夏披露這次買股斥資約2.5億美元，目前持有1.794億股西方石油公司普通股，價值約為104億美元。

這次的行動使波克夏對西方石油公司的持股比逼近20%，一旦達到20%的持股門檻，波克夏便可以採用所謂的「會計權益法」，將其在在西方石油公司的獲利份額記錄在自己的資產負債表中。

根據Refinitiv I/B/E/S調查，分析師預估西方石油今年淨利可望突破100億美元。

波克夏在包裝食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz Co）的持股比達到26.6%，即採用了「會計權益法」。卡夫亨氏由波克夏和巴西私募股權投資公司3G Capital共同擁有控制權。

儘管到目前為止波克夏是西方石油最大的股東，但該控股公司也可能以持有的是被動股權為由，主張會計方法應維持不變。

此外，波克夏亦持有價值約100億美元的西方石油公司特別股，每年配發8億美元股利，並擁有以50億美元額外購買8390萬股普通股的認股權證。

由於俄羅斯入侵烏克蘭帶動原油價格上漲，今年以來西方石油股價已經翻漲一倍。

周三西方石油股價上漲1.10%，收在58.01美元。

部分分析師預測波克夏可能買下整個西方石油公司。

自2019年以357億美元收購阿納達科石油公司以來，西方石油便持續地減少債務。當初波克夏以特別股的方式入股投資，為西方石油收購阿納達科石油挹注資金。