大同(2371)與全球領先的能源技術公司西門子能源今日宣佈攜手合作，共同打造利於環境永續發展的風力發電氣體絕緣開關設備，將以西門子能源GIS氣體絕緣開關設備，搭載大同設計製造之操作介面，並由大同完成整體設備的整合與調試，加上大同電力級變壓器及電抗器產品的設計生產優勢，提供風電設備最佳方案，助益再生能源加入電網系統之穩定性。大同公司與西門子能源，強強聯手，將以一加一大於二的綜效優勢，貢獻台灣能源轉型。

台灣積極推動能源轉型之重大政策目標，離岸風力發電規劃於2025年達到5.6GW，2026~2035年間每年則以1.5GW為開發容量。而氣體絕緣開關設備在風力發電應用中，從離岸到陸域，自發電到併網，電力傳輸使用之均扮演關鍵角色。大同於台灣重電產業擁有逾60年之厚實基礎，設計製造之高壓電力設備產品涵蓋發電、輸電、配電，且發電廠、變電所、科技業、傳產業等之大型專案建置實績亦遍及全台。此次合作，大同與西門子結合雙方技術與在地化資源之優勢，為風力發電產業以及電網強韌化，提供最佳方案。大同不僅在硬體上利用自力設計製造之操作介面，使整體設備更加符合台灣市場應用需求，並進一步與西門子能源合作投入安裝維護，促進風電設備國產化。

大同與西門子合作，是大同由太陽能轉入風電的里程碑。西門子能源之GIS具備高經濟效益、高可靠度、使用壽命長、低維護成本之特性，即使在極端環境下仍可維持可靠穩定運轉。西門子能源近年成功開發Blue GISTM機種，目前全球已交貨安裝超過1000組。該機種完全不使用溫室氣體和氟類氣體，並結合了模組化零組件、真空啟斷消弧技術之優點，全機運轉使用潔淨空氣為絕緣介質，達到真正零溫室氣體排放，符合以再生能源達成零碳排、抑制全球溫室效應之目標。