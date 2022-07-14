不捨柯文哲將卸任？ 王世堅贈「單程車票」曝有數字密碼

問世堅情為何物！ 盤點那些王世堅送給柯文哲的禮物

九合一大選將在年底登場，台北市長柯文哲任期也將屆滿。今(14日)為柯任內最後一次施政報告，「頭號柯黑」台北市議員王世堅繼上次送一面歐式風格的鏡子，籲柯回辦公室後攬鏡自照， 這次再循慣例準備驚人禮物，送出一張往台東的單程車票，並透露上面有數字密碼！而其實這也並非王首次送出「創意」禮物給柯文哲。

台北市議會今為第13屆第08次定期大會，王世堅在議會質詢時拿出一張放大版車票，並說「這是一張台北往台東的單程車票，但是上面有數字密碼，柯市長你可以好好解讀看看！」然而車票上的日期為12月25日，車號為881，車廂為「1車57號」，諷刺意味濃厚。

事實上王世堅於柯P任內的這些年，在議會會場送給柯不少「禮物」，每次致贈都常令人噴飯。以下為《中時新聞網》特別盤點整理的王世堅送禮清單，及當時贈柯的「金句」：

●龍袍：我現在就把這一套龍袍送給你，送給自稱真命天子的你，你就別客氣，收下吧。柯市長又突然蹦出一句話，說他自己是真命天子，中國古書上面記載的五百年必有王者興，還真有人相信，相信的這個人還是柯文哲，讓柯市長私下在辦公室或家裡可以穿上它過過癮，也算是一種心理治療。

圖為台北市長柯文哲2018年4月進議場進行施政報告前，市議員王世堅發言，批評之前自許天子的言論，特別準備了龍袍獻給柯文哲，表達諷刺的意思。（資料照/鄭任南攝）

●素顏面具：酸柯很忙，每天有各式各樣的作秀耍寶行程，要柯拿回去好好想清楚，要用什麼面容面對市民。

民進黨議員王世堅2018年7月酸柯柯文哲很忙，每天有各式各樣的作秀耍寶行程，把台北市長當成康樂股長，每天戴生旦淨末丑面具，什麼都當就是不當市長，他送上一張「素顏面具」，要柯拿回去好好想清楚，要用什麼面容面對市民。(資料照/鄧博仁攝)

●孫子兵法：你最喜歡孫子兵法了，我把這本正版送給你，我有把最關鍵那張撕掉，等你改邪歸正再送給你。

●饅頭、錦旗一面：你在台北市的成績，已經勇奪全國倒數第一（狂賀柯文哲縣市長施政滿意度全國倒數第一、諷柯開始「數饅頭」混日子）。

●稻草人：指柯「有魂無體、就像稻草人」讓目前都更案弊端叢生。

台北市長柯文哲2020年9月赴市議會進行施政報告，還沒開始就先遭到議員杯葛，提出權宜問題發言。民進黨議員王世堅（左）則準備饅頭、錦旗致贈給柯文哲，直言「首都市長這位子已經成了柯文哲雞肋」，嘲諷柯已經開始「數饅頭」，每天混日子。（資料照/鄧博仁攝）

●魔戒：掛在柯市長辦公室，提醒柯市長權力就像魔戒，戴上去就脫不下來。

●木馬：藉由你在台上演木馬屠城記了（表達對於柯的兩岸說法不滿）。

●一根湯匙+畚箕：做嘸一湯匙、講的一畚箕。

●運動毛巾：讓你每天戴上身上省思這句話，反省，因為你只在乎你自己。

●抓癢棒：提醒你處理市政就像抓癢，癢的不扒，不癢的扒到血流血滴。

圖為2018年9月台北市議會進行市政總質詢，民進黨市議員王世堅帶來一隻大型的充氣「木馬」當作質詢道具。（資料照/趙雙傑攝）

●聽診器：要你望聞問切，對症下藥。

●腳踏車：沒有最瞎只有更瞎，送腳踏車（痛批柯一日北高的自行車哏）。

●行李箱：讓你打包用。要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人（痛批柯瘋總統、無心市政）。

●故事書：送故事書「大青蛙愛吹牛」給你。備詢台前更被貼上青蛙與柯文哲的合成照。