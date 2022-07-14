基隆市第一個地方公投「基隆護海公投」領銜人基隆市議員王醒之14日表示，預計今年8月初公投即將進入第二階段，他在臉書「基隆護海公投」公布了護海公投的理由書，並希望這份理由書能夠成為社會「對話」的開端，而不是「對決」。

王醒之表示，如果沒有政治或行政干擾，基隆護海公投第二階段的連署應該在8月初便能起跑，他今日在護海公投的臉書粉絲專頁公布了公投理由書，他指出，依照公投法的規定，理由書最多只能寫1500字，所以我們在有限的篇幅中盡可能精要地整理出看法，希望這份理由書可以成為社會「對話」的開端。儘管他們都想把公投扭曲成「對決」，但我們仍會逆風前進。

王醒之說，他認為公民投票是一種超越黨派的，讓民眾能夠撇開政治立場，用「講道理」來達成社會共識的一種方式，最少也是一個機會。他認為，基隆護海公投這個議題，對基隆市來說，是個「超黨派」的議題，基隆市的民眾可以透過討論、對話，仔細檢視台電四接開發案的利弊得失，做出最後的決定。

不過，他也坦承在推動護海公投時，常擔心這個議題「被操作」、「帶風向」成不同黨派政治立場的「對決」。王醒之認為，護海公投這個基隆市的第一個地方公投，能夠凝聚基隆市民的共識，讓地方民眾，能夠透過公投，拒絕中央政府決定的不合理開發方案。

王醒之表示，從他的角度來看，台電的四接開發案，民眾其實一直處於「資訊不對等」的狀態，換句話說，民眾即使有心，也很難取得足夠的資訊支持或反對這個開發案。即使他公布了公投理由書，但只有1500字的篇幅，也不完全能讓民眾充分理解。他苦笑道：「某種程度上，這也叫做『人民被公僕決定。』」