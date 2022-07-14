晶圓代工龍頭台積電（2330）14日召開法人說明會，第二季合併營收5,341.41億元，歸屬母公司稅後淨利2,370.27億元，同步創下歷史新高，每股淨利9.14元優於預期。累計上半年合併營收突破兆元大關達1.025兆元，歸屬母公司稅後淨利4,397.60億元，每股淨利16.96元。

台積電第二季合併營收季增8.8％達5,341.41億元，較去年同期成長43.5％，平均毛利率季增3.5個百分點達59.1％，與去年同期相較大幅提升9.1個百分點，營業利益率季增3.5個百分點達49.1％，與去年同期相較提升10.0個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增16.9％達2,370.27億元，與去年同期相較成長76.4％，每股淨利9.14元。台積電第二季合併營收及稅後淨利同步創下歷史新高。

台積電先前預期第二季合併營收介於176～182億美元之間，約折合新台幣5,068.8～5,241.6億元，平均毛利率介於56～58％之間，營業利益率介於45～47％之間。以台積電第二季實際財報數字來看，合併營收、毛利率、營業利益率均全部超標。