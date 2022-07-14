國內疫情降溫，衛福部長陳時中今天遞出辭呈，準備專心投入台北市長選戰，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，雖然部長今天請辭，但由於目前行政院仍尚未指派接任人選，因此陳時中依舊是部長與指揮官，至於外傳指揮中心七月底解散？莊也回應，雖有消息一直傳出但不是事實，不清楚有何解散具體條件。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，由於目前全國各區的專責病床空床率頗高，昨天已召開會議決議將台北區、東區的五百床以上急救責任醫院，開設數從原先的10％下修至5％，其餘四區則從15％下修至10％，估計未來一周的專責病床開設數會降到1萬床以下。

邊境方面，有專家推估隨著疫情降溫，有望於八月底將檢疫規定放寬到0+7，不過莊人祥認為，這部分必須看整體疫情，先前也有一說是預測八月底開始BA.4、BA.5會開始上升，還有待進一步觀察，目前仍然是採用落地採檢、深喉唾液的方式，以及3+4的規範防止疫情擴散。

至於國內首例猴痘個案，今天為監測期最後一天，莊人祥指出，該個案的9名接觸者至今都無症狀，研判確診個案目前對社區沒有感染風險，不過由於個案仍有部分結痂未脫落，還在住院當中。