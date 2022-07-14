高雄巿議員許慧玉不尋求連任，國民黨徵召高雄青工總會副總會長、燕巢區會長張惟晴出戰第5選區，許慧玉日前邀約張惟晴一起於仁武慈惠公園運動，外界傳言她支持張惟晴參選，許慧玉說，那只是基於朋友立場的接待，自己是現任的國民黨議員，自然會力挺國民黨徵召的女性候選人。

年底九合一大選，其中高雄市議員選舉，因現任第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹）市議員許慧玉表態不再參選，因此第5選區的婦女保障名額，成為該區選舉的焦點，而已連任5屆議員的許慧玉，其支持對象更是外界關注的議題。

許慧玉表示，張惟晴1個月前就已透過熟人約拜訪日期，但因疫情因素而延至近日才碰面，此次約在公園會面，重點在討論選舉相關細節外，也因她生病還在調養期間，除了一起運動健身，更希望藉此機會帶她認識第5選區的環境，並勉勵張惟晴當選後要將選民的權益放在心上，她願意無條件的義務輔選。

許慧玉與張惟晴2人親近的互動，也讓外界傳言不攻自破。張惟晴說，在基層拜訪，民眾對市議員許慧玉的服務口碑很讚許，她也非常認同許的服務理念，除了感謝許議員對她的指導，將來一定會延續許慧玉的犧牲奉獻，繼續為高雄鄉親們興利與監督政府的缺失。

對於退出政壇後的規劃，許慧玉表示，會將現在服務處改裝成慈善會，以另一種方式繼續為高雄人民奉獻，她誠心邀請各位鄉親發揮善心與愛心，與她一同行善積德，造福更多的百姓，她也會抽空到監獄去當「教誨師」，鼓勵更生人重生。