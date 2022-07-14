桃園市社會局家庭暴力防治月今年以關懷男性為主軸，希望能協助家中重要支柱找到情緒出口。(楊宗灝攝)

男性因負擔大部分家庭經濟壓力，但又礙於身分對情緒問題難以啟齒，桃園市社會局今年家庭暴力防治月活動就以關懷男性為主題，舉辦拒絕暴力、傾聽「男」題主題園遊會暨標語標誌徵件頒獎典禮，邀請社福團體、初級防暴社區及相關網絡單位共同宣導，協助家庭中的男性找到紓解心理壓力出口。

今年是家庭暴力防治法立法24周年，桃園市政府特別舉辦舉辦拒絕暴力、傾聽「男」題主題園遊會暨標語標誌徵件頒獎典禮，邀請社會大眾以男性關懷為主軸。桃園市社會局長鄭貴華說，本次徵件共收到將近90件作品，都是熱衷公共議題的青年學子及民眾投稿，獲得評審青睞拿下冠軍的標語為「受暴不語非君子、挺身求助大丈夫」，作者使用國際通用的男性符號，結合人形發展成雙手環抱微笑心的造型，有鼓勵男性保護自己、勇於發聲，積極面對的意向。

除主題園遊會及頒獎典禮外，家庭暴力防治月系列活動將於7月17日下午2時於桃園區TCCC台灣文創訓練中心辦理男性情感培力講座，邀請男性朋友們踴躍報名參加，相關資訊可至活動粉絲專頁https：／／www.facebook.com／listenmalecare.2022ty／ 查詢。

桃園市社會局表示，衛生福利部自2004年6月起設置男性關懷專線0800-013999，民眾如有遇到家暴問題，除即時撥打110報警，也可撥打保護專線「113」洽詢求助。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。