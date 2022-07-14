民進黨昨（13日）正式徵召衛福部長陳時中參選台北市長，面對外界「落跑」的質疑，陳時中今（14日）再次重申他是政務官，隨任務任命執行相關任務，「沒有落跑的問題」，然而此話一出，立刻讓Ptt鄉民們大炸鍋，痛批：「心裡只有選舉！」

陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，陳時中今於行政院會後向行政院長蘇貞昌提出辭呈，正式宣布投入選舉；面對外界質疑他是落跑部長，陳時中重申，他是政務官，隨任務任命執行相關任務，且指揮中心經過兩年多來運作成熟，有信心不論誰接任指揮官，都可以把事情做好，沒有落跑的問題。

相關報導經轉發至社群平台Ptt後，立刻讓大批鄉民對此痛批「擺爛防疫還有臉自稱防疫及格？」、「防疫視同作戰，結果最高指揮官先高歌離席」、「疫情結束了嗎？心裡只有選舉」、「如果真有及格，為什麼現在每天都幾萬例確診？」

也有鄉民狠酸「真的沒有落跑，是『類落跑』而已」、「辭職是他對防疫最大貢獻」、「重新定義烙跑跟負責的男人」、「忘了給陳時中評分，但給0分太高了，無法評」。