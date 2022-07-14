鑑於迫在眉睫的天然氣供應危機，歐盟可以採取大量節能措施。歐盟執委會(EU Commision)的一份應急計劃草案擬定，公共建築、辦公樓和商業建築從秋季起應暖氣最高開到 19 度。

草案揭示：「現在採取行動，可以將供應突然中斷的影響減少三分之一」。現在存在「相當大的風險」，即俄羅斯今年或將停止向歐洲輸送天然氣，這份草案還會繼續調整，預計將於下週三正式提交。

草案中還提到：為了保護供應鍊和特別重要的行業，若有選擇的話大家應該主動減少消耗，並鼓勵家庭自願減少消費，「現在每個人可以盡一己之力減少消耗」，在天然氣短缺的情況下，將優先考慮一般居家和醫院。執委會緊急草案現擬，如果電力供應不足，各國可以透過某些受保護的用戶提供燃氣發電廠的電力以確保供應。

自周一以來，俄羅斯已暫停了北溪1號天然氣管線 （Nord Stream 1），預計持續到 7 月 21 日的維護工作，目前尚不清楚之後氣體是否會再次流動，因此警急草案預估模擬，若是從7月開始停運，那就意味著境內儲氣設施無法裝滿，冬季和明年仍可能出現供氣不足的情況。