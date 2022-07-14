因應少子化趨勢，考試院會今天通過將修法，增訂限制轉調期間的公務人員，為親自養育3足歲以下子女，如果符合一定要件，可以經原服務機關同意調任到子女實際居住地的機關，不受原轉調機關範圍的限制，讓公務人員能兼顧家庭與職場，草案近日將函請立法院審議以完成修法。

考試院表示，公務人員考試法訂有限制轉調年限的規定，在高等考試各等級考試、普通考試、初等考試為3年，在地方特考、身障特考及原民特考為6年，用意在強化用人機關的人事穩定，以利業務推動及服務效能。

不過，為配合政府推動的「建構安心懷孕友善生養環境」政策，以及考量考試及格人員於限制轉調期間內，「育幼」的急迫需求與必要性，考試院會今天通過公務人員任用法第22條修正草案，增訂第2項至第4項。

草案規定，上述考試的及格人員，實際任職期間若已達公務人員考試法所定限制轉調年限的三分之一，但現職機關所在地與3足歲以下子女實際居住地不在同一直轄市和縣市，為親自養育該子女，而有需調任至子女居住地的機關者，將不受應任職原轉調機關範圍的限制，且原服務機關就該指名商調應優先考量，並明訂該人員於原限制轉調期間內再轉調的機關範圍。

考試院指出，機關用人穩定性與其能否遂行業務息息相關，此次修法雖適度放寬轉調的限制，但仍應由各機關就親子相隔距離等各種實際養育情形，優先考量公務人員親自養育幼兒的調任權益，逐案審酌是否同意調任，以期在打造友善生養環境政策目標之餘，也能兼顧機關業務推動與服務品質的維繫及首長用人權限。