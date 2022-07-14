今天在大聯盟場上洋基以7：6險勝紅人，中斷最近3連敗，此戰洋基先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)慘遭炮擊，僅投2局就失了4分，其中包含連續3發全壘打，不過打線在3局狂灌5分，並在8局追平對手進入延長賽，10局下「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)選到「再見暴投」，紅人投手迪亞茲(Alexis Diaz)吞下敗仗。

洋基先發塞弗瑞諾此戰首局就遇亂流，失掉球隊首分，第2局更加慘烈，面對紅人末3棒遇到無情痛擊，法默(Kyle Farmer)、穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)、Stuart Fairchild接力轟出3發全壘打，讓分差被拉開到0：4。好在洋基3局一次討回5分，其中有2次保送上壘、3支安打，雷佐(Anthony Rizzo)靠野手選擇得分。

A Wild Walk-Off W. pic.twitter.com/9MkyGnhJBg — New York Yankees (@Yankees) July 14, 2022

接著5局洋基菜鳥投手席爾斯(JP Sears)再失2分，又把領先讓回，但擅長逆轉秀的洋基可不妥協，史坦頓8局逮中96.5 mph四縫線快速球，擊出右外野方向陽春炮，這是他本季個人第23轟，也幫助球隊追平比數，最終進入延長賽。而到10局下史坦頓上場遇到對方暴投，讓勒馬修(DJ LeMahieu)直衝本壘戲劇性終結比賽。