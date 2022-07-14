受到賄賂案調查的電信設備商愛立信周四公布，第二季獲利增加，但由於零件和物流成本增加，表現不如預期。

高漲的通膨、晶片短缺、俄羅斯入侵烏克蘭，這些都造成成本增加，讓愛立信毛利率從43.4%跌到42.1%。第二季業績也受到專利紛爭的衝擊，其中一個是與蘋果有關，讓愛立信營收減少9億瑞典克朗(約8495萬美元)。

愛立信第二季營收達到625億瑞典克朗(約58.9億美元)，高於去年同期的549億瑞典克朗，也優於預期的614.5億瑞典克朗。

愛立信目前也捲入伊朗醜聞案調查，美司法部和證交會(SEC)正對愛立信啟動調查。愛立信周四對此表示，目前無法評估相關事件的結果。

儘管受到諾基亞搶食、特別是中國市場的影響，但愛立信還是能夠銷售更多的5G設備。目前各大電信營運商加快升級5G設備，都讓愛立信和諾基亞同時獲益。

愛立信第二季營業利益達到73.1億瑞典克朗，高於去年同期的58.2億瑞典克朗，但低於分析師預測的80.1億瑞典克朗。淨利來到46.5億瑞典克朗，高於去年同期。