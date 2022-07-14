民眾黨昨通過提名台灣大學公共衛生碩士李家豪參選宜蘭市長，今天（14日）民眾黨在宜蘭舉行記者會，李家豪強調，他要利用我過去求學、就業、創業的經驗，替宜蘭「轉骨」，用創新前瞻思維，替這裡打造「生活的宜市感」，為宜蘭找到自信與榮光。

宜蘭市長選舉民進黨參選人是前議員賴瑞鼎，國民黨是宜蘭市民代表陳美玲，隨民眾黨敲定人選，讓市長選舉呈現三搶一局面。

民眾黨選戰小組召集人 立法委員蔡壁如表示，李家豪取得台大公共衛生碩士學位。畢業後也在外商公司努力打拚，獲得長官賞識，很年輕就當到掌管國際企業安衛部門高階經理職務，雖然他人在異地，但心繫故鄉。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，6月22日她宣布參選以來，走在宜蘭市拜訪鄉親，鄉親告訴她這10年來，蘭陽平原的政治、經濟、文教中心宜蘭市完全沒有進步，人口流失、觀光下滑、基礎建設匱乏；她相信宜蘭人值得更好，她將與李家豪聯手打造生活宜市感。

李家豪表示，從就學迄今，離開家鄉宜蘭市多年，但他跟很多宜蘭遊子一樣，人在異地，心繫故鄉，在科學園區美商擔任高階主管，面對宜蘭遊子們所共同的心情寫照，他決定回到最初的原點，改造宜蘭，繁榮故鄕。