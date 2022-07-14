悠遊國旅補助15日起跑，嘉義縣跟進加碼5000萬推動旅宿補助，針對自由行住房提供每房1000元Q碰券補助，15日起入住嘉義縣的旅宿，就能拿到1000元Q碰券，不但能直接折抵房價500元，剩餘500元可至合約店家消費，限量5萬分，嘉縣文化觀光局表示，全縣參與Q碰券折抵店家、旅宿業者已有300多家，且陸續增加中。

嘉義縣長翁章梁說，交通部觀光局7月15日推出「悠遊國旅」計畫，自由行旅客平日每房最高補助1300元，嘉縣加碼中央政策，獨家推出「住房送千元Q碰券」優惠，不分平假日皆適用，入住合作旅宿每房送1分1000元Q碰券，500元可折抵房價，等於旅客來嘉義住宿，平日最高折抵房價1800元，領先全台。

文化觀光局長許有仁表示，自由行旅客7月15日可直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1000元Q碰券，500元可折抵房價，500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，合作旅宿業已募集130家及消費店家約200家，活動至12月15日或Q碰券發放完畢為止，限量5萬名，先搶先贏。

合作旅宿500元消費部分，除有阿里山賓館(歷史館)、慕噶納娜民宿可以觀賞阿里山日出以外，也有伯扶的家民宿、瑪拉雅民宿，體驗嘉義的沿海風情，以及平原區長榮文苑、棒棒積木飯店等鄰近故宮南院、蒜頭糖廠等景點。

合作店家500元消費部分，除採買地方特產如奮起湖米餅、老楊方塊酥、鳳梨酥外，也可至三隻小豬觀光農場、冷研碳索館、梅問屋、向禾休閒漁場、棒棒鯨奇樂園、築夢森居探索生態農場、水道頭文創園區等觀光休閒場域。美食小吃店家包括知名的布袋黑皮海鮮餐廳、東石漁人碼頭美食區等皆可使用。

翁章梁分享，嘉義縣山、海、平原景色豐富，整合嘉義山與海特色旅遊活動，並與產業合作以多元的面貌，讓民眾感受嘉義的旅遊魅力，型塑嘉義旅遊嶄新的樣貌，另外8月20日、27日也有「海之夏」活動，歡迎遊客即早規畫遊程，搭配旅遊補助方案，出遊更划算。