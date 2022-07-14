立委陳椒華等人今天召開記者會呼籲，主治醫師應比照住院醫師一併納入勞基法管理，但勞動部官員表示，主治醫師與住院醫師工作性質仍有差別，主治醫師自主性較強、工時納管難度高，目前衛福部也從醫療法加強對主治醫師的保障。

勞動部條件司司長黃維琛表示，衛福部曾經徵詢醫界意見，大多認為主治醫師仍與住院醫師工作性質仍有差別，衛福部盼從醫療法加強主治醫師保障，勞動部也參與其中。

黃維琛提及，如教育部所管的兼任教師、衛福部所轄的主治醫師等仍與一般勞工有所差別，目前也認為應由各目的事業主管機關管理較為妥適。