民進黨新北市長參選人林佳龍昨稱，自己在交通部長任內達成林口、五股交流道擴建，遭新北市長侯友宜狠打臉，酸說五股交流道早在2016年就由市府自提計畫給中央，跟2019年上任的林沒關係。對此，林佳龍14日回應稱自己既驚訝又難過，感嘆選舉是一時的，希望他和侯的友誼不要因此被扭曲，但也不要對過去的事「船過水無痕」。

林佳龍與侯友宜近日為了林口和五股交流道話題交鋒。林先前說，此交流道擴建侯友宜過去解決不了，是他在交通部長任內完成；侯則是回應，林口交流道擴建核定是在去年7月，當時林佳龍已經離開交通部了，至於五股交流道更是早在105年的5月25號就自投預算提出了一個改善工程計畫給中央，這跟108年交通部的林部長到任又有什麼關係？

林佳龍今下午前往日本台灣交流協會台灣事務所，親自弔唁日本前首相安倍晉三，會後接受媒體聯訪時，對於侯友宜反擊之詞，他感嘆表示，政治是一時的，建設是永續的，聽到侯市長的談話，「我是繼驚訝又難過」，過去侯也感謝過自己，難道那些感謝都不算是感謝嗎？

林佳龍說，那麼多人見證，這個幾乎是不可能的工程，特別是林口交流道南出北路的閘道，十幾年沒辦法解決，大家要了解，高速公路交流道及閘道，增設是要地方政府提案，提出可行性研究，但是一直提不出來，涉及到新北跟桃園兩地之間，到底要如何找路，還要有地，更需要有錢做這些建設，歷歷在目，過去這些好的友誼，不要因為選舉而被扭曲。

他說，建設不分黨派，他主動出面，以林口交流道來說，涉及到三大問題，第一就是它無法符合閘道波度跟斜率，所以技術上，他們幫忙解決，找到用地，甚至把高公局的地讓出來開路，最後預算由國道基金加速辦理，這些過去都有很多報導，可以拿出來參考，他難過是，選舉是一時的，希望「跟友宜市長的友誼，不要因為選舉而被扭曲」。

被問到是否有過河拆橋感覺？他說，「我是有點難過」，開過那麼多次記者會、公聽會、座談會，如果他們沒有代勞幫忙找路，有一個地方政府已經拖延十年的建設地方政府遲遲無法提案，所以他是幫忙新北市政府在找路，但看到新北市府的回應，本位主義會傷害到地方發展。

他說，林口跟龜山是連再一起，雖然南出是往龜山、北入是往林口，但長庚醫院跟國立體育大學等都是分處兩地，怎會去分林口跟龜山？他是沒有去分新北跟桃園，當時是因為兩地爭議無法解決，所以他跳出來找路、找地、找錢，這是列入國家重大建設。

至於侯友宜打臉他林口交流道擴建核定是在去年7月，當時林早就離開交通部，但林反問，「如果沒有交通部核定，怎麼有行政院的核定，這道理都是很簡單的。」這是令他比較難過的地方，不能講說過河拆橋，至少不要船過水無痕，好像當作從來沒有發生過這件事一樣。