台灣人口自2020年開始負成長警鐘響起，社會新鮮人投資理財的自主意識提高，帶動年輕人的基金開戶數成長；國內基金平台基富通統計，21-30歲新戶數占總開戶數比重，從6年前不到5％，現在已突破2成，為增長最快速的族群。

基富通分析，人口負成長意謂國內死亡人數大於出生人數，退休理財靠自己的意識提升，投資理財的年齡也不斷下滑，其次，年輕族群習慣線上平台交易的習慣，也延伸到基金、保險等金融商品，加上近兩年台股指數攀升，投資小白的人數也跟著增加。

基富通總經理王浩宇表示，面對利率、薪資與物價環境的壓力，愈來愈多年輕族群願意透過投資理財，及早規劃人生各階段的財務目標。共同基金因為每月只要3000元，資金門檻低，而且有專業經理人代勞，即使是「投資小白」也能輕鬆快速上手，因此相當適合年輕人投入。

觀察基富通基金交易平台上線以來，每年新開戶的族群，都以41~50歲最多，初期甚至超過3成；至於21~30歲，新戶占比不到5％，但近幾年迅速成長，去年占比已突破2成，僅次於41~50歲、31~40歲兩大族群，顯示年輕世代對於投資理財的意識提高。

對於剛踏入職場，或者是想要投資理財卻不知如何開始的人，王浩宇認為，透過基金是最簡單的入門方式，年輕人可以騰出更多時間在擴張社交圈、提升自我價值的活動上。基富通也以推廣正確的基金理財觀念為目標，提供新開戶定期定額0手續費優惠，鼓勵中長期投資。

王浩宇提醒，年輕人有時間上的優勢、未來薪資收入還會成長，長期投資的複利效果可觀，所以要及早規劃，運用基金定期定額穩健、紀律投資；同時，避免碰觸不懂、複雜的金融商品，更不要超越個人能力進行槓桿、當沖等信用交易，就有機會一步一步實現財務自由的目標。