韓國大廠三星電子近來動作頻頻，搶先在6月底宣布開始量產GAA架構的3奈米製程，不過三星電子先進製程的良率不佳一直是致命傷，根據韓媒報導，三星電子DRAM業務營收連續第2季下滑，公司高層擔憂其晶圓代工業務與台積電的差距越拉越大。有券商建議，三星電子須提升晶圓代工領域產品組合多元化，更建議分拆晶圓代工部門，並在美國上市。

BusinessKorea報導，三星證券發布報告指出，三星電子的DRAM產能利用率正在下降，值得注意的是，全球物流問題可能導致訂單取消、營收和產能利用率進一步下滑，市場研究機構數據顯示，三星電子今年第一季度DRAM銷售額為103.43億美元，與上一季相比，減少900萬美元，銷售額部分，繼2021年第三季度達到115.3億美元後，連續兩個季度出現下滑。背後原因與全球DRAM價格有關，去年10月和今年1月分別下跌9.5%和8.1%。

三星證券強調，三星電子需要考慮在美國和歐洲建立代工廠，分析目前三星電子代工部門38%和37%的銷售額，分別來自高通和三星LSI（系統半導體事業部門），建議在代工方面，與客戶的聯繫非常重要，而且更多本地化工作是必要的。

三星證券建議三星電子多元化其代工業務組合，並建議該公司需要考慮分拆代工部門並在美國上市。

根據三星證券的數據，台積電員工人數約為6萬人，三星電子代工部門則為2萬人左右；此外，台積電和三星電子的研發人員數量分別約為1萬人和3千人。