日圓匯率在14日再創近25年來新低，根據台銀賣匯價，在14日下午現金賣匯的匯價來到0.2192元，貶值程度已甚於1997年亞洲金融風暴時期的日圓匯價，不過對此金融業高層認為，不論從國際政治或是貨幣政策多面向多方觀察：「日圓還沒貶到盡頭！」換言之，想要換匯的民眾此時最好還是分批換匯，免得賠了匯損。

其中在國際政治方面，一位對國際政經情勢深入觀察的金融業高層指出，除了甫因槍擊身亡的前日本首相安倍晉三的「安倍三箭」中最為重要的日圓匯率貶值來提振出口、促使日本資金回流投資等策略，目前看來將更受岸田內閣奉行之外，這位金融業高層也特別提醒，日前美國財長葉倫和日本財務大臣鈴木俊一會面之後，葉倫的發言非常「耐人尋味」。雖然之後雙方在會後發出了共同聲明，承諾在匯率上會「酌情」合作，但葉倫也同時表示，美國認為只有在「罕見和特殊的情況」之下，才會干預匯率，換言之，這樣的表態，看來有美國「默許」日圓貶值的味道，這樣的態度和在1985年時，美國曾經以「廣場協議」來阻貶日圓匯率，不允日本以貶值提振出口的作法，已大有差異，或許和現在美國與日本已深化同盟關係，甚至日本在海外投資的資金，因為日圓貶值而從某些國家回流，有助於雙方的戰略目標有關。

另一位金融業高層則認為，若從貨幣政策面向來看，美國最新的CPI指數出爐，CPI爆表攀升一舉跨過9％來到9.1％，已超出市場預期，因此即使面臨經濟衰退的壓力，但市場已普遍預期美國聯準會在7月份的升息力道恐怕將達４碼，這將使美元和日圓的利差繼續擴大，因此還沒進場買日圓的民眾，反而不用著急，急著買，反而短時間之內就會再看到匯損。

舉例來說，倘若是在5月26日近一個多月來的最高點為例，當時的台銀賣匯現金匯價為0.2365元，另外在6月30日，台銀的現金賣匯價為0.2217元，對照14日下午的0.2192元匯價，若在上述的價位，分別以2萬台幣買匯日圓，則分別可換到84,566、90,211、91,240日圓，亦即，倘若早一個多月換，等於少換了快7,000日圓，而早二個星期換，同樣也少換了超過1,000日圓。