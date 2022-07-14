科技部2022年補助大專學生研究計畫，龍華科技大學今年獲審核通過28件，通過件數及通過率均逐年成長，今年更創歷年新高，顯見該校在教學、研究及實作技能上相輔相成，質量均優，整體表現相當難得。

龍華科大校長葛自祥表示，大專學生研究計畫對於大學生未來升學、出國留學甚至求職，都是非常重要且具影響力的，以研究所甄試來說，許多教授最看重學生對於研究是否有濃厚興趣，當學生曾經獲得大專學生研究計畫，代表他從大學時期，就投入心力專研相關領域，若是學生預計未來出國留學，這段歷程與成果，也能成為讀書計畫中很大的加分助力。

葛自祥指出，有些人的迷思是，科大重實務，研究只是其次。但研究可分為「基礎型研究」和「應用型研究」，前者是一般大學常見的實驗室科學研究，做的也許是20年後具潛力的科學項目；後者則是科技大學透過產學合作，幫企業解決現在或是兩年內可能遇到的實際問題。完成後，把過程寫成研究報告或論文發表，除了做為老師本人的升等論文，也嘉惠其他面臨相同困境的企業。

「龍華師生做研究，不僅是為了研究而研究，主要是在優質產學合作的成果」葛自祥分析，由於技職校院跟普通大學未來發展的路線不一樣，普大生的理論基礎扎實，在前端的設計能力可能比較強；但技職生在製造、測試、調校部分的實作能力強，關鍵就在於「讓學生在學校就開始實習」，除了上課吸收理論知識外，鼓勵學生下課就到基地動手操作，加強實務能力。

因此，龍華科大技術研發是強調「產業應用」之務實致用為宗旨，且學校位居台灣北部重要工業區樞紐，周圍環繞林口、華亞、龜山、樹林、土城及新北等6大產業聚落中心；鄰近又有多家傳統製造業工廠、新莊副都心及新北知識產業園區等，區域內涵蓋台灣未來發展的關鍵產業如電機、電子、光電、機械、資訊與通訊等領域，期許能為產業培養實務人才，並提供創新技術服務，以協助傳統產業升級外，同時加速推動五加二創新產業。

由於龍華科大曾連續6年榮獲教育部典範科技大學計畫，在深耕多項應用技術方面，已奠定厚實基礎。學校近年更獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校，不僅擁有接單能力，學子在校就能經由業師指導，在與業界同步的產線場域實作，累積經驗，對焦產業實際需求，也能促進產業升級，達到產業知識化，提升產業專才知識創新與應用能力。

葛自祥強調，龍華科大近年持續投資校園各項軟硬體建設、發放各類激勵教師獎金年年破千萬，110年共發出包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，總金額近2500萬。

在學校積極鼓勵加上各學院合作力推，舉辦各式學研活動與競賽，持續累積龍華科大師生研發量能。今年通過補助的28件計畫中，件數最多的為工程學院15件、管理學院8件、人文暨設計學院5件，不論是在申請件數、通過件數及通過率，均創歷年最佳，表現非常出色。