民進黨桃園市長參選人林智堅14日接受資深媒體人黃光芹專訪，面對對手張善政酸「別來桃園複製貼上」，林智堅回嗆「別將2018抹黑手法複製貼上」，他也酸張善政眼中只有選舉沒桃園市民，昔喊要打「君子之爭」 卻抹黑、潑髒水，根本是高高在上，不理解基層。

林智堅說，他在2018年新竹市長選舉時，對手就曾幫他貼上「公園堅」的標籤，張善政過去說要打一場「君子之爭」、「提升選舉文化」，但從自己被徵召到現在，國民黨的起手式就是抹黑、潑髒水，張善政還重新複製貼上2018年抹黑的選舉手法，跟別人學著講「公園堅」，完全背離民意。

林智堅指出，如果張善政有地方城市治理經驗，就會知道人民在意的是路要平、環境要好，例如他在新竹市推動「進擊的公園」，讓市民津津樂道並肯定，卻遭張善政批評，顯然是張善政高高在上，很會批評、指導別人，但不理解基層人民的想法，建議張走訪新竹，詢問新竹在地市民，不要用貼標籤的方式把自己格局做小。

面對張善政針於林智堅論文案稱「政治人物誠信比學問重要」，林智堅強調台灣大學、中華大學針對論文事件都已發表聲明並啟動學術倫理審議委員會，大家應該站在學校獨立、公正的基礎上，給予學校更大空間，而不是每天說三道四來拉抬選情，相信選民不會期待張善政提不出政見，一直在這個議題上做文章。

林智堅也駁斥鄭文燦幫忙輔選有違反行政中立，他說過去這幾天的行程，周末六日他都與鄭文燦合體很長一段時間，但從周一開始，所有行程都是他自己跑，到晚上才偶爾遇到，對於外界說的行政不中立，都是不實指控、抹黑，強調張善政說「鄭文燦把林智堅綁緊緊」，但事實上他們是跟桃園市民綁緊緊，跟桃園優秀團隊綁緊緊，張善政說法顯然心裡只有選舉，沒有桃園市民。