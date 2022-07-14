前陣子阿湯哥的電影《捍衛戰士：獨行俠》 (Top Gun: Maverick)上映，觀眾們都被 Tom Crusie 的帥氣魅力給征服，他的女兒舒莉克魯斯(Suri Cruise)今年已經長成亭亭玉立的 16 歲美少女。

備受疼愛的舒莉，名字取自希伯來文中「公主」，而她也確實人如其名，自打一出生開始真人洋娃娃般的精緻五官就已經是媒體寵兒，無論走到哪都享受被阿湯哥抱在身上的「不落地」服務，看看旁邊阿湯哥那寵溺女兒的笑臉就知道。

近日被外媒捕捉到清秀的舒莉外出逛街的模樣，從照片中見到也脫口罩，穿著花色低胸平口衣，和好友們開心聊天笑著，但高顏值的她，有一頭遺傳自媽媽的褐色長髮，以及靈動的藍色雙眼，能夠看出身材比例極佳，當鏡頭拉遠補捉到全身時，使她一雙大長腿全入鏡，身高也高出朋友許多，讓不少紛絲都覺得小女孩長大了。

然而，自從有傳言湯姆克魯斯因信奉山達基教，已經好長一段時間沒跟舒莉見面，但知情人士透露，儘管沒有住在一起，也見不到面，但阿湯哥還是深愛著女兒，相當掛念。