美國加密貨幣借貸平台Celsius Network周三宣布已經提出破產聲請，成為幣圈這一波價格崩跌最新的受害者。

根據紐約南區美國破產法院的文件，Celsius Network列出的合併資產與合併負債估值都介於10億～100億美元。

其同業Voyager Digital Ltd在暫停提款、交易和存款服務後，已於7月6日宣布提出破產保護聲請。根據其提出的「第11章」破產聲請，這家多倫多上市公司宣稱有超過10萬個債權人、價值介於10億至100億美元的加密貨幣資產，以及同樣介於10億至100億美元的債務。

加密貨幣借貸平台以高利率及輕鬆取得貸款吸引存款戶，在疫情高峰期間蓬勃發展，惟今年以來加密貨幣價格暴跌，以及全球第三大穩定幣TerraUSD在5月崩盤，這些幣圈借貸公司也難逃池魚之殃。

根據美國破產法第11章，公司在提出破產程序後，所有民事訴訟案件都將暫停。公司將在法院的監督下進行債務重整，同時也能維持業務運作。

Celsius Network在周三發布的新聞稿中表示，此時Celsius不會要求當局允許客戶提款，並表示公司已經向法院提交了一系列依照慣例的請求，以便讓公司維持正常運作。

目前Celsius手頭仍擁有現金約1.67億美元，可在重整過程中為某些業務提供流動性。

該公司上個月突然以「市場狀況過於極端」為由，暫停了所有的提款、互換和轉帳服務，導致其170萬用戶無法贖回資產，紐澤西、德州和華盛頓州的證券監管機構已經對此展開調查。