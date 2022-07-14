亞洲生技大會即將於7月27日登場，台灣生物產業協會今(14日)指出，這次特別邀請到發表iPSC(誘導型多潛能幹細胞)創新方案獲得諾貝爾生理醫學獎之山中伸彌教授將在大會演講。大會籌委會主席李鍾熙表示，日本再生醫療發展居於亞洲領導地位，今年榮幸能邀請山中伸彌教授擔任講者，他將分享「可負擔的iPS細胞」，展望產學研合作商化的國際合作策略，機會十分難得。

2022亞洲生技大會主要活動，包括了實體加線上的論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台、公司展望說明會等。大會也將同步舉辦現場開幕及2022傑出生技產業獎頒獎典禮等活動。而每年備受矚目的「公司展望說明會」，亦有近百家國內外生技公司參與，配合「實體+線上」的商機媒合，預期創造更多國際合作商機。

大會今年也首次舉辦「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」，除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色。透過共同宣傳，目前論壇與商機媒合已有近3成報名者來自國外。

投資部份，亦有許多國際講者參與。資誠共同主辦的投資與區域合作(Investment & Collaboration)論壇有來自8VC、Domain Associates等國際創投機構講者分享早期新藥公司出場機制；台杉投資則邀請多家國內生醫新創公司共同探討如何以台灣DNA在國際生醫賽局中勝出。

新創策略主題，在串接亞洲價值鏈主題下，將由工研院生醫所林啟萬所長分享台灣生醫生態系，同時以邀請嬌生創新事業體（Johnson & Johnson Innovation）專家進行座談，深化國際合作，及早融入全球價值鏈。

生技與科技創新融合議題，特別邀請國內在智慧醫療領域完整佈局的廣達林百里董事長，分享「建構智慧雲端健康生態系」，同時也邀請imec、默克集團、阿斯特捷利康及AWS等專家現場暢談生技跨域融合商機。