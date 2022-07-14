台東縣綠島石朗潛水區下一處珊瑚礁酷似「摩艾石像」得名，上月底被潛水業者發現因不明原因斷裂成2截，引起潛水客痛心。對此，台東縣政府今日指出，為縣府委託整修漁港的施工廠商，不慎在停船減速時弄壞珊瑚礁。

台東縣綠島石朗潛水區水下的「摩艾石像」珊瑚礁，因外型近似智利復活節島上的摩艾石像得名，有接近20年歷史，不少潛水客慕名而來，搶著在水下與珊瑚礁合照留念，上月底卻被發現已斷成2截，消息傳開後，引起大批潛水愛好者議論原因。

綠島石朗潛水區下的珊瑚礁形狀酷似摩艾石像，吸引不少潛水客在水下一睹風采，合影留念。（圖／網友Vicky授權提供）

先前，有潛水業者表示，摩艾石的珊瑚礁體積相當大，高度約3公尺，需7人才能合抱，非潛水客靠單獨之力可破壞，推測許是拖板船進行消波塊工程時，不慎撞斷珊瑚礁，才導致此遺憾結果。

對此，台東縣政府農業處今日指出，經查證為負責綠島南寮漁港災修工程的施工廠商，駕駛平台船入港拋錨時，不慎破壞海底珊瑚礁。據悉，該廠商在6月底也發生過同樣的破壞景觀行為，已依據《海洋法》開罰3萬元，台東縣農業處也表示，會請該業者盡速向潛水業者請教施工場所處的珊瑚礁分布，防止相關憾事再次發生。