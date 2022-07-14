亞洲生技大會7/27登場，今年主題串接生技價值鏈，除殊吸引全球逾550家指標公司、超過1,500個攤位參與外，諾貝爾生理醫學獎之山中伸彌教授也將在大會演講，備受國際矚目。

台灣生物產業協會14日表示，今年的商機媒合會（One-on-One partnering），首度採取「實體+線上」，跨越國界與時區，將促成超過400家公司，2,000場次的商機媒合，為後疫情時代，進行生技產業多元布局，創造更多與國際夥伴洽談合作及授權募資的機會。

大會籌委會主席李鍾熙表示，日本再生醫療發展居於亞洲領導地位，而台灣再生醫療也蓬勃發展，更為新通過之生醫產業發展條例鼓勵項目，今年大會特別邀請山中伸彌教授擔任講者，他將分享「可負擔的iPS細胞」，展望產學研合作商化的國際合作策略。

另外，大會今年也首次舉辦「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」，除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色。透過共同宣傳，目前論壇與商機媒合已有近3成報名者來自國外。

而與資誠共同主辦的投資與區域合作(Investment & Collaboration)論壇，則有來自8VC、Domain Associates等國際創投機構講者分享早期新藥公司出場機制；台杉投資則邀請多家國內生醫新創公司共同探討如何以台灣DNA在國際生醫賽局中勝出。

創新產業技術部分，輝瑞藥廠副總裁與思拓凡公司分享最新mRNA研發技術突破；諾華、默克藥廠與IQVIA專家則談產業未來趨勢。

另外，廣達董事長林百里將分享「建構智慧雲端健康生態系」，同時也邀請imec、默克集團、阿斯特捷利康及AWS等專家現場暢談生技跨域融合商機。