市議員謝美英呼籲權責單位應重視培英路交通路面問題。（謝美英提供／蔡明亘桃園傳真）

謝美英舉例，培英路266號前坑洞自3月起平均每月都修補一次。（謝美英提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區培英路殯葬業林立，車輛與人員來往頻繁，近期有殯葬業者抱怨，路面品質差，甚至有坑洞自3月起平均每月都修補，曾害機車騎士摔車受傷。市議員謝美英直言，培英路交通問題已反映多次，盼權責單位重視，別影響民眾最重要的道別時刻。

謝美英指出，近來中壢許多路段重鋪得又快又好，但唯獨培英路問題重重，266號前一處坑洞3月底被發現下陷，施工後仍沒鋪平，4月中又再次施工回填，不僅愈補愈大洞，還愈來愈不平，安全疑慮明顯可見。

「培英路道路問題被忘記？」一名殯葬業者說，曾有人騎電動車輪胎被坑洞卡住，導致摔車受傷，感覺都只經過區域補強，雨後又會冒出來，令在地人感到無奈。

中壢區公所工務課說明原因，目前培英路有大型建案施工中；今年上半年降雨天數達79日，每月降雨約10至19日，瀝青混凝土舖面受降雨和重車來往影響，造成坑洞出現；去年6月起，陸續有管線單位申請挖掘，舊有管線回填不實也造成沉陷，降低修補成效。

為避免浪費公帑，工務課採臨時性修補，同步通知該建案針對無挖管區修補重車行經路面，且施工期間須維護路面平整，區公所巡修人員也會機動性進行臨時性修補。

謝美英也強調，培英路先天問題路幅太窄，遇到好日子或道路維修，整條路幾乎無法通行，呼籲工務課應正視此問題，別通報一次就補一次，且針對培英路的施工應更加慎重，避免影響到民眾最重要的道別時刻。