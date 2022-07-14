大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波14日在《環球時報》5萬文指出，美國近期正探索在南海與中國競爭的新範式，加強軍事威懾的同時，不斷強化準軍事或民事鬥爭的烈度，花樣頻出。因此正告域外國家，莫要在南海給自己強行加戲。

胡波稱，一方面，部分美國學者本月在美國海軍學會會刊高調發布〈海上平叛專案〉專欄文章，宣稱「旨在揭露中國騷擾、恐嚇和脅迫他國接受其對南中國海的過度主張」，並提出相關戰略戰術、作戰訓練、部隊結構和技術創新等建議。該專案負責人，美國海軍戰爭學院研究員亨特·斯泰爾斯竟然將中國在南海的主張和維權行為定義為「海上叛亂」，認為其根本上是一種「帝國主義」，目的是「霸凌和剝奪鄰國的海洋權利」。盡管這只是智庫學者的言論，但卻很能代表美國官方的態度。即長期以來，美國自視為維護南海秩序的「絕地武士」，是正義和光明化身，把中國視為破壞南海規則和危及地區和平的「黑武士」。

另一方面，美國海岸防衛隊第8艘傳奇級巡邏艦米吉特號參加2022年「環太軍演」後，將首次到西太平洋執行巡邏任務。自2020年以來，美國向西太地區派遣越來越多海岸防衛隊艦艇，藉口是應對中國的「灰色地帶」策略。此前，美國推動美日印澳「四方安全對話」發起「印太海域態勢感知夥伴關係倡議」，目標直指中國漁船。

胡波表示，美國口口聲聲強調其在南海有諸多權利，問題是，在地理上，美國本土與南海相隔萬里，毫無疑問是域外國家。域外國家的權利無論如何也不可能大於或超越包括中國在內的南海沿岸國權利。歷史上，美國在該地區殖民過菲律賓，發動過越戰，長期搞炮艦政策，如何能如此自信就是「正義」化身？

冷戰結束後，在美國不怎麼關注或介入南海事務的近20年裡，南海雖然偶有紛爭，但大體保持著不斷向好的發展勢頭。而當美國強調要「轉向亞太」後，隨著「亞太再平衡」戰略和「印太戰略」的推進，近十餘年來的南海局勢日益變得波詭雲譎。南海局勢的這種變化當然是多種因素綜合作用的結果，但美國過度關注和過度介入顯然是其中的重要原因。

胡波強調，南海爭議問題的管控，首先是中國與東南亞聲索國間的事務，南海地區的和平與穩定則是中國與南海沿岸國及其他東協國家的責任，美國可以發揮作用，但也得有個限度，不能強行給自己「加戲」。而中國在該地區的應有權利和權益，也不是靠「扣帽子」和貼標籤的動作能抹殺的。套用美國邏輯，在南海搞叛亂的正是美國，中國才是平叛的一方。