美國好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的官司勝訴後，預期要推出新專輯，甚至要出演新電影，但近期卻又再傳出他在2017年拍攝電影《誰殺了大個子》（City of Lies）時，竟因喝醉毆打工作人員兩拳。

當時被強尼戴普毆打的人現年61歲，是一位名叫布魯克斯（Gregg'Rocky' Brooks）的廠務經理。他表示當時強尼戴普在片場喝酒，並在片場中大吼大叫，後來強尼戴普在他的肋骨上揍了兩拳，強尼戴普甚至還挑釁布魯克斯，以10萬美金的價格要求布魯克斯進行反擊，並且他還指控強尼戴普在片場吸毒。事後，公司要求他簽屬一份聲明，表示他不會採取法律訴訟，但布魯克斯拒絕了，他也因此遭到電影公司解雇，於是在2018年一狀告上法院。

但在提起訴訟後，電影編劇艾瑪·達諾夫(Emma Danoff)替強尼戴普辯護，表示她本人目睹了這起事件，起因為布魯克斯用種族歧視言論斥責一位無家可歸的黑人婦女後，強尼戴普才起身與他爭執，但期間強尼戴普並未對布魯克斯動手。

強尼戴普與布魯克斯在本月11日達成庭外和解，賠償數目目前尚未公開，但強尼戴普必須於8月底前遵守雙方和解條款，否則案件將會重新開庭。

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