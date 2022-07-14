高雄岡山近年有半導體產業「S」廊帶、軌道經濟、樂購進駐等議題發酵，人口持續移入，房市基本面需求強勁，壹起飛集團進軍建設業，董事長陳冠霖從選地到規劃無不用心經營，推案秉持「在地人的好厝邊、以鄰為友、服務鄉里、蓋自己住的房子」的理念，首度進軍岡山推案，預售案「聚賢匯」14日公開，開價30~32萬元，首創高雄電梯公寓10年防水保固，交屋再送GOGORO，吸引民眾購屋。

根據岡山戶政事務所最新統計，岡山現有人口達9萬5132萬人，近期受惠台積電、橋頭科學園區的產業進駐，就業機會的帶動，預期會再有一波新興人口成長，間接帶動岡山購屋剛性需求。

區域有捷運岡山路竹延伸線，為市府重大交通建設，經過岡山市區、本洲工業區、南科路竹園區，為南部半導體產業S廊帶重要的交通骨幹，加上有87期重劃區開發、樂購廣場、秀泰影城、高醫分院等建設，帶來區域房市利多。

根據高雄市地政局的高雄實價網顯示，岡山2022年屋齡5年內大樓，成交均價來到25.97萬元，較去年19.48萬元，已出現逾3成漲幅。

看好岡山未來發展，壹起飛首度進軍岡山推案，陳冠霖說，壹起飛以完善的售服、堅持的選地哲學、扎實的工務班底，強調在地建商在地服務，落實對住戶終生保障的精神。

尤其房子是家人聯繫感情的幸福所在，為了讓住戶買的安心住得安全，在交屋的同時也提供住戶1套「壹建築全紀錄」，從打地基、綁鋼筋、水泥灌漿、防水等每一個施工階段全程記錄下來，品質安全看得見。

第1期產品規劃16戶，29~33坪、3房格局，樓高5層，單層2戶配1部電梯，更創高雄建案之先，電梯公寓首推10年防水保固，強調在地深耕與品牌口碑，讓住戶住得更安心。

受營建成本大漲3成影響，「聚賢匯」每坪站上3字頭。為刺激買氣，壹起飛建設執行長蔡宗叡指出，民眾只要賞屋就可參加賞屋幸運抽，「百分百純蜂蜜、無印良品購物袋、樂購廣場秀泰影城電影票」好禮3選1；簽訂加碼送「炭黔燒肉岡山店」4人份餐券，交屋再送GOGORO電動機車，就是要提升來客數催出買氣。(記者張雅雲/高雄報導)