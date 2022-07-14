談錢傷感情！一名女網友分享，她與老公分居兩地，老公在美國工作，多年下來攢了2千萬，近日剛好弟弟想買房，在媽媽的請求下，她便將老公的存款通通給了弟弟，結果老公發現後勃然大怒，要求她將錢討回來，否則就要離婚，原PO對此感覺到憤怒又委屈，因為她認為錢再賺就有了，何必這麼計較？貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，你老公上輩子踢到你家神主牌吧？太衰了。

一名女網友在《匿名公社》中分享，她的老公在美國調查局任職，而她則是與公婆一起住在台北生活。她平常的月薪大約4萬元左右，而老公的薪水較高，每個月都會固定存到一個戶頭裡，她基本沒有用到過，日積月累下來，老公的存款竟已達2千萬台幣。

女網友表示，前陣子她的媽媽來找她，希望她能夠借錢給弟弟買房，但她手頭也很緊，結果媽媽竟說「我養你這麼大，也只跟你拿過一次這麼大筆的數目！」因此她便偷偷將老公的2千萬存款給了弟弟，本想著可以私下把錢偷偷湊齊還給老公，結果卻發現根本是天方夜譚。

女網友指出，老公發現自己的錢不翼而飛後，她立刻坦承並懺悔說有努力想還，但真的做不到，接著就開始勸老公「我爸媽養我到大也很不容易，這次不如就算了吧！錢再賺就有了！」結果對方聽了火冒三丈「你以為我是富豪，能月賺幾百萬？」接著還對她言語羞辱，並要求她盡快討回這筆錢。

女網友委屈地說，老公的態度讓她很受傷，也完全不想幫忙討錢了，因為她覺得自己媽媽說的有道理，當初她嫁給老公的時候也沒收聘金，而男友的祖父母過世時，分的遺產也沒過戶給她，如今她都已經表示後悔把錢借出去了，但老公還是無法諒解，而且回美國後還傳訊息說，若那筆錢沒有要回來的話，兩人就離婚。

女網友表示，聽到老公毫不留情的一番話，讓她也賭氣決定要離婚，不僅如此，她還希望鬧上法庭，，因為老公在美國的房子是登記在老公與老公姊姊的名下，且老公在台灣還有間小套房出租給別人，原PO認為她至少要拿到這些，才能彌補她失去的青春。結果隔了幾天以後，她就收到傳票，竟是老公找律師告她偷竊，而公婆也瞬間變了個樣，要求她在一個月內搬出去。

女網友指出，面對完全撕破臉的老公與婆家，她表示可以搬出去，但要給她一年的租金，畢竟「是你們要求我搬出去的！」原PO忿忿不平地說，公婆再好，到頭來都是別人的爸媽，提到錢就變臉，而且就算少了那2千萬，婆家也不會家破人亡，何必把錢看得那麼重，計較成這個樣子呢？女人真的要選對人，嫁錯人真的很可悲。

網友看完卻狂吐槽，「是你老公娶錯對象，不是妳嫁錯人」、「妳好意思說妳做法是對的，真的很丟人，錢又不是妳的，花起來不痛不癢，娶到妳這種老婆真倒楣」、「2000萬不是小數目，動用也是要互相討論」、「老公上輩子是不是踢到你家的神主牌！」此外，由於情節太離奇了，也有人懷疑這是幻想文，但原PO都沒有回應。