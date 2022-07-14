芬蘭電梯製造商通力(Kone)在周四表示，由於中國第二季銷售低於預期以及中國的新設備市場前景不佳，因此公司下調全年銷售和獲利展望。
中國市場占通力整體銷售的35%；而中國先前為遏制新冠肺炎擴散而採取的封鎖措施，已導致該公司在中國的銷售減少40%。
通力現在預期2022年調整後營業利益為11.3億至12.1億歐元之間(約11.2億至12.1億美元)，低於上一次財測的11.8億至12.8億歐元。
全年銷售成長率也下調，來到-1%至3%之間，低於上一次財測的2%至5%。
芬蘭電梯製造商通力(Kone)在周四表示，由於中國第二季銷售低於預期以及中國的新設備市場前景不佳，因此公司下調全年銷售和獲利展望。
中國市場占通力整體銷售的35%；而中國先前為遏制新冠肺炎擴散而採取的封鎖措施，已導致該公司在中國的銷售減少40%。
通力現在預期2022年調整後營業利益為11.3億至12.1億歐元之間(約11.2億至12.1億美元)，低於上一次財測的11.8億至12.8億歐元。
全年銷售成長率也下調，來到-1%至3%之間，低於上一次財測的2%至5%。
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